Julio César Uribe se pronunció tras ser despedido del Unión Comercio

Julio César Uribe tomó con tranquilidad el anuncio de su separación del cargo de técnico de Unión Comercio, esta tarde tras perder con la San Martín. Eso sí, le deja mucho que desear la forma en que la dirigencia procedió.

"El jefe de equipo me informó de mi despido. Debo imaginar que es serio", ironizó el 'Diamante' al salir del estadio Miguel Grau del Callao, en el que dirigió su sexto partido. Frente a los santos fue su tercera derrota.

Uribe manifestó de que respeta la decisión del presidente de club, Freddy Chávez. Sin embargo, no comparte su postura. "Yo no estoy para agacharle la cabeza a nadie, nunca lo he hecho en mi vida", apuntó.

El 'Diamante' detalló de que si bien encontró un universo de 36 jugadores, solo 16 estuvieron al nivel que él quería. Con ellos intentó dar pelea en el Torneo Verano. "Si el siente que es un problema de técnico, pues allá él con su verdad", puntualizó.

