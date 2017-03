Se ve en las portadas de los diarios con la camiseta de Alianza Lima y, seguramente, no lo puede creer. Hace unos días, podía ‘latear’ tranquilazo por su barrio en La Victoria, y ahora le piden ‘selfies’ y hasta autógrafos. Kevin Quevedo tiene solo 20 años y ya lo llaman crack.



Se mandó cuatro ‘pepazas’ e hizo que los hinchas blanquiazules coreen su nombre. Kevin Quevedo es hijo del exfutbolista Willy Quevedo y sobrino de Héctor Mathey (falleció en un ‘entreno’ del ‘Muni’ por la detonación de un explosivo). Se formó en la academia Héctor Chumpitaz, luego probó suerte en la ‘U’ y hoy es figura en Alianza Lima.



Pero, ¿por qué no la hizo con la crema? “Se fue porque no tenía oportunidades en la ‘U’. Escuchó que no iba a jugar. Le decían en su cara que no servía, que era muy agrandado. No se sentía a gusto y optó por la propuesta muy buena propuesta", dijo ‘Tito’ Chumpitaz, hijo de ‘Chumpi’ y su formador, a Radio Capital. .



"Pablo Bengoechea está cumpliendo su palabra, prometió que el chico iba a tener más minutos. No ha prometido titularidad, eso se lo gana uno en la cancha. A nosotros nos duelo porque somos hinchas de la 'U' pero esto es así”, añadió.



Pero ahora que todos hablan de él, Kevin Quevedo debe mantener los pies sobre la tierra. “Los goles son el resultado del trabajo de todo el equipo. Gracias al comando técnico, compañeros e hinchas por su apoyo, pero hay que pelear por el primer lugar”, dijo en su cuenta de Twitter.



Su destino era hacer goles en el equipo del cual es hincha. En Alianza Lima, esperan seguir festejando sus logros.



