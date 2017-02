De primera mano se supo que una disposición de Pablo Bengoechea dejaba sin la cinta de capitán a Leao Butrón, el líder natural de este Alianza Lima, toda la temporada. Y es que el DT uruguayo se habría decidido por Luis Ramírez, un mediocampista con recorrido por todo el terreno de juego con más cercanía al árbitro del encuentro. De hecho, ‘Cachito’ era el llamado a ejercer presión y reclamar cualquier injusticia al réferi.



Por eso, se supo que Luis Ramírez se estrenaría como capitán de Alianza Lima en el duelo amistoso contra Palestino. Sin embargo, Leao Butrón, el futbolista más aplaudido de la ‘Noche Blanquiazul’, cargó el cintillo.



“Ese tema [quién va a llevar la cinta de capitán] no lo hemos tocado en el grupo, ni antes ni después del partido de preparación. No es algo que me quita al sueño. Tiene mucho sentido [que Ramírez lleve la cinta por estar más cerca del árbitro]. Todo lo que sume, es bueno. No genera ninguna incomodidad”, dijo Leao Butrón a Radio Capital. De esa manera, el portero demuestra que la última palabra la tiene Pablo Bengoechea.



Por otro lado, el futbolista de 39 años de edad criticó las pifias que cayeron de las bancas de Matute para Luis Aguiar, quien no tuvo una buena actuación ante Palestino debido a un dolor estomacal que arrastra, según reveló Pablo Bengoechea.



“Luis Aguiar quiso jugar y los hinchas no valoran eso. Tenía fiebre y estaba deshidrato. Iba a ser muy difícil para él. El manejo de Palestino dejó ese sin sabor. El hincha pensó que estábamos en diciembre. Ellos deben saber que esas cosas no van a sumar [pifias], a pesar de que se sienta frustrado. Es importante que ellos hagan sentir visitante al rival. Es medio terco, de esos jugadores temperamentales. Parece que jugara la final. Todo eso le jugó mal”, agregó Leao Butrón.

Como se recuerda, Alianza Lima chocará contra el poderoso Independiente en la Copa Sudamericana. Los íntimos visitarán al conjunto argentino y luego cerrarán la llave en Matute. ¿Cómo tomaron el sorteo el plantel de Bengoechea? Butrón respondió



“Hoy conversamos sobre eso [el sorteo de la Copa Sudamericana], ¿cuál podría ser un equipo más noble para nosotros? Nos tocó el más difícil. Pero es una oportunidad linda de jugar contra un rival de esa categoría”, aseveró Leao Butrón.



