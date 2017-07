Leao Butrón: “defendimos sin ninguna vergüenza y con todo el corazón”

Hasta los últimos minutos Pablo Bengoechea dudó en colocar a Leao Butrón. Mientras el portero forzaba su presencia, el técnico de Alianza Lima rezaba para que su decisión final sea la más acertada. Y, finalmente, el ‘Profe’ se inclinó por el experimentado portero de 40 años, que se arrojó como un niño en cada balón difícil de atrapar, lo cual lo convirtió en la figura del encuentro. Una vez más, fue ‘San Leao’.

“Fue un partido muy difícil. Creímos que iba a ser así. Algunos partidos hay que defender. Lo hacemos sin ninguna vergüenza y con todo el corazón. Cristal tiene mucha calidad. Se vinieron encima, luego de la expulsión. Agradezco a los compañeros que defendieron este resultado. Fue demasiado difícil”, dijo Leao Butrón a Gol Perú.

En ese sentido, el portero de Alianza Lima reveló que jugó el partido ante Sporting Cristal con dolores en la cabeza, luego de la lesión que contrajo en el cuello en el partido ante Sport Huancayo, en el que tuvo que salir desde el primer tiempo.

“El profesor me dio 15 minutos de calentamiento. Algunos partidos hay que jugarlos con dolor. Hasta ahora me duele el cuello, pero luego me olvido. Estoy contento. Pienso en el futuro. Veremos cómo amanezco mañana. Me pusieron más presión para estar, como si yo jugara solo [risas]”, agregó Butrón.

Cabe destacar que el experimentado arquero fue elegido como la figura del encuentro, pero prefirió evitar a la prensa una vez culminado el encuentro. ¿A qué se debió?

“Corrí hacia el camerino para celebrar con los compañeros. Estaba con bastante dolor, nauseas. Quiero agradecer a Dios por jugar y a los fisioterapeutas que hicieron posible mi presencia”, concluyó Butrón.

