Leao Butrón está en uno de los mejores momentos de su carrera. En Alianza Lima es determinante y uno de los líderes del cuadro de Pablo Bengoechea, que busca salir campeón después de 10 años. De hecho, sus 41 años de edad no fueron impedimento para despertar la atención de clubes extranjeros.



"Hace poco me llamó una persona para irme al fútbol de Asia. Si se da, me iría por un tema económico. Estoy contento en Alianza Lima, pero también es importante asegurar el lado financiero. Me iría nadando [risas]”, afirmó Leao Butrón a la Agencia Andina.



Evidentemente, el portero de Alianza Lima desconoce su futuro y no se animó a revelar el nombre del club. Sin embargo, lo concreto es que la liga asiática cada vez más refugia a futbolistas de la talla de Carlos Tévez (Shanghái Shenhua de China) o Ezequiel Lavezzi (Hebei de China).



Por otro lado, el experimentado portero manifestó que su convocatoria a la Selección Peruana de Ricardo Gareca no le quita el sueño, debido a que está enfocado netamente en Alianza Lima.



"El hecho de que a mi edad y mi nombre se relacione con la selección, me deja contento. No he mentido cuando digo que estoy pensando en Alianza. Sé que en la cabeza de todo futbolista siempre estará la selección, pero más me quita el sueño el día a día con Alianza Lima", agregó Butrón.

