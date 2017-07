Leao Butrón dejó la clínica: "Pienso jugar ante Sporting Cristal pero va a depender de mi evolución" 

Leao Butrón dejó la clínica con la ilusión de enfrentar el miércoles a Sporting Cristal. El arquero de Alianza Lima quiere superar el fuerte golpe que sufrió en el cuello y su participación en el duelo del miércoles dependerá de su recuperación.

"Sí pienso jugar el miércoles pero va a depender de mi evolución. Estamos allí con todas las posibilidades y todos sueñan con jugar ese partido. De aquí hasta mañana hay bastantes horas y vamos a ver cómo me recupero y si puedo entrenar", dijo el arquero.

Sporting Cristal y Alianza Lima se enfrentarán este miércoles, a las 7 p.m., en el Estadio Nacional y Leao Butrón espera pasar rápido la página y dejar atrás este episodio que en un principio le llevó un gran susto.

"Por suerte no fue nada complicado. En el momento me asusté porque veía medio borroso y comenzó a dolerme la cabeza. Fue un poco duro pero gracias a Dios ya todo pasó. Es una contractura con dolor de cabeza pero me voy a recuperar poco a poco", contó.



"Usé collarín hasta hoy (martes) en la mañana y me han dicho que tengo que hacer tratamiento estos días a doble turno y esperar estar bien. Por algo salí del partido porque no estaba bien y no quería perjudicar al equipo", añadió Leao Butrón.

El arquero de Alianza Lima contó que le dije al doctor para seguir en el duelo ante Sport Huancayo pero no pudo hacerlo por el dolor. "Pensé que iba a pasar pero se puso peor y por eso pedí el cambio", dijo.

