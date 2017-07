Leao Butrón tras empate agónico de Alianza Lima ante Cantolao: “regalamos un tiempo”

Fue la figura del partido. Nuevamente, sacó de todo y sus intervenciones fueron determinantes y esas dosis de motivación que necesitó Alianza Lima para igualar agónicamente a Cantolao. Una vez más, Leao Butrón contagió a sus compañeros y el cuadro de Pablo Bengoechea rescató un punto de Matute, que sabe a poco.



“Regalamos el primer tiempo, no podemos regalar un tiempo de esa manera. Me quedo con esa bronca porque no podemos hacer eso”, dijo Leao Butrón a Gol Perú.



En ese sentido, el experimentado portero de Alianza Lima reveló que empujó constantemente a sus compañeros a voltear el encuentro ante Cantolao, luego de que la visita adelantara con un tanto de Leandro Martín.



"Le decía a los muchachos que teníamos que arriesgar. Con el 1-0 lo podíamos empatar y tal vez voltearlo, pero lo empatamos muy tarde”, agregó Leao Butrón, que sacó un balón en la línea de gol a los 40 minutos del segundo tiempo.



"Se ha ajustado todo arriba. Con lo que hemos hecho en el segundo tiempo, mínimo vamos a luchar el campeonato", concluyó Leao Butrón.

La dura reacción de Erick Delgado ante las preguntas de la prensa [AUDIO]