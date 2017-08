Leao Butrón explicó el buen momento de Alianza Lima: "Es un equipo con rebeldía"

Tras el triunfazo por 3-2 sobre San Martín, Alianza Lima quedó a un pasito de ser el ganador del Torneo Apertura. Se trataba de un partido clave y a base de garra, el equipo de Pablo Bengoechea logró remontar el resultado para raspar el título. Leao Butrón, figura indiscutible de esta campaña, le puso un nombre a lo conseguido: rebeldía.

"La semana más tensa acaba de pasar, he jugado mi partido más tenso en los últimos años. Me salieron cinco canas más. No se notó, pero he jugado uno de los partidos más nervioso y más tenso de los últimos años", comentó para RPP. Ya agregó: "Hay un tema de rebeldía y no porque estén los uruguayos. Eso es una coincidencia. Es una característica que todos deberíamos tener".



Sobre el ante Comerciantes Unidos por la última fecha, aseguró: "Nos jugamos todo en Cutervo. En Alianza Lima queremos depender de nosotros nada más. Todo está muy parejo. Si no damos ese paso definitivo, la igualdad nos puede dar una mala pasada y no estamos para dormirnos".



El portero contó que en Alianza Lima se han quitado la presión de diez años sin campeonar y también agradeció el apoyo constante de la hinchada: "Los de abajo (jugadores) lo hemos conversado desde enero, nadie puede sentirse responsable de los años que no ha estado. Y los de arriba (hinchas) han entendido que el apoyo tiene que ser incondicional".

¿Y la Selección Peruana?

Leao Butrón la tiene clara: no hay nada más importante que ganar el Torneo Apertura con Alianza Lima. "No hay forma que yo piense en otra cosa que no sea lo del domingo. Son siete meses que estamos luchando, todo lo demás muchas gracias, la Selección Peruana es importante, pero yo no voy a mentir, estoy 100% metido en el domingo".



Agregó: "Esa emoción que uno sentía hace cinco años ya no la tengo, uno esperaba cada convocatoria con cierta ansiedad, esa ansiedad no la tengo, que no quiere decir que no tenga una ilusión como cualquier otro jugador".



