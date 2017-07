Leao Butrón fue la figura en la victoria de Alianza Lima por 1-0 sobre Sporting Cristal sin estar al cien por ciento. Tras tener un fuerte golpe en el cuello en el encuentro ante Sport Huancayo, el arquero tenía licencia para descansar, sin embargo, decidió jugar con "dolor y náuseas", tal como aseguró al final del partido.

"Tomé la decisión de jugar 20 o 30 minutos antes del partido, cuando teníamos que entregar la lista. Dudé hasta el final, tenía una incomodidad y dolores de cabeza, no me sentía al 100%. Pero en el partido te olvidas de todo, no me dolió nada, aunque he pasado una noche complicada", comentó para RPP.

El portero reconoció que el desempeño de Alianza Lima no fue el mejor, a pesar del triunfo: "Sentimos que podemos jugar mejor. En el día a día durante los entrenamientos, lo primero que intentamos es jugar, poner la pelota en el piso. Cuando vemos que se nos dificulta porque nos presionan y perdemos el balón en salida, usamos la otra arma de mandarlo directamente a campo contrario. Pero somos conscientes de que muchas veces hemos exagerado con los pelotazos y entendemos que no podemos hacer eso siempre".

Agregó: "Sabíamos que el segundo tiempo iba a ser más o menos así porque Sporting Cristal es un buen equipo y tenían un hombre más, era lógico que se iban a venir a jugar a nuestro campo".

Leao Butrón explicó su eufórica celebración al final del partido tras conseguir los tres puntos: "Al final quizá estuve más efusivo por el valor del triunfo, hemos derrotado a un rival directo y somos punteros".



