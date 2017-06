Leao Butrón no está lesionado: lo que dijo sobre la rotación que impone Pablo Bengoechea

Su presencia en el equipo titular de Alianza Lima es trascendental. Sus atajas hablan por él y los hinchas íntimos piden que siempre esté, a pesar de las cuestionadas rotaciones que realiza Pablo Bengoechea para darle movimiento a todos sus dirigidos.



“El profesor ha decidido que descanse esta semana. Eso es bueno para el equipo. Se ha hablado mucho sobre el tema, pero se ha rotado en muchas posiciones. Eso es bueno para Alianza. No estoy lesionado, ninguna lesión me impidió trabajar esta semana”, aclaró Leao Butrón a Gol Perú.



De hecho, el experimentado portero de Alianza Lima dejó evidenciado que no se molesta ante las decisiones de Pablo Bengoechea. A pesar de que sus atajadas son determinantes para tener cuidado el arco íntimo, Leao Butrón respalda la decisión del estratega y confía en la buena actuación de Daniel Prieto.



“Este año tenemos un buen grupo. Todo muy tranquilo. Nadie se molesta porque no juega. Se ha visto el buen ambiente que se vive aquí. Siempre le agradezco a los fanáticos. No es que me dejen de apoyar. Cuando he fallado, he sentido su apoyo. Son exámenes semanales los que tenemos”, agregó Butrón.



Por otro lado, el capitán natural de Alianza Lima manifestó que el título nacional lo disputaran entre 4 o 5 equipos que supieron mantener el buen ritmo a lo largo del año. Los íntimos es uno de ellos.



