Todos lo buscaban, querían abrazarlo o alzarlo en hombros, pero no estaba en la cancha. Ni bien terminó el partido y Alianza Lima venció a Sporting Cristal, se fue al camarín a celebrar. Ahí desató su euforia, mezclada con dolor. Todos los ruegos fueron escuchados por el ‘Barbón’.

► Leao Butrón fue catalogado de “ídolo” por hinchas de Alianza Lima

En solo dos días, Leao Butrón se recuperó de una fuerte lesión en el cuello, se puso el uniforme verde y se paró en el arco. No le importó nada. Se sintió bien y se puso los guantes.



Hizo explotar el Estadio Nacional con cinco atajadones que salvaron a Alianza Lima: remate de Edinson Chávez, disparo de Ray Sandoval, la cabeza de Cristian Ortiz, puntazo y mediatijera del ‘Rayo’.



Pablo Bengoechea dejó que Butrón decidiera si jugaba o no, y fue la mejor decisión de su vida. “Los 15 minutos del calentamiento dije que si no es ahora, no es nunca. Hay que jugarlo con dolor. Siempre tratamos de ser protagonistas, pero ahora nos tocó defender sin niguna vergüenza y con todo el corazón”, apuntó.



Hoy todos hablan de él, sean hinchas de Alianza Lima o no. Llámenlo como quieran: San Leao, Leao Buffon. Como quieran. Se lo merece. Anoche estuvo bendecido y La Victoria lo alabó.

► Leao Butrón: el mensaje de aliento que le dejó a los hinchas de Alianza Lima