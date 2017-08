Eran martes por la noche. En México, Pedro Gallese salía en un carrito, apoyado por el cuerpo médico de Veracruz. El portero se agarraba el rostro, luego de impactar con el travesaño. Mientras que en Perú, Leao Butrón caminaba rumbo al cine con su familia. Eso sí, su celular no lo apagó. ¿Por qué? Ni él mismo lo sabe. Pero el destino le tenía preparado una sorpresa, ante tanto profesionalismo que regala.

“La convocatoria me agarró en el cine. Sonó mi teléfono y me comunique con la gente de Alianza Lima, y me confirmaron mi regreso [risas]”, reveló Leao Butrón a Gol Perú.

Evidentemente, el portero de Alianza Lima fue convocado de emergencia a la Selección Peruana ante la terrible lesión de Pedro Gallese. De hecho, Butrón se ilusiona con colaborar con su presencia en el duelo ante Bolivia, el cual se jugará en Lima, una plaza que conoce y donde atajó de todo.

“No sé si estaré ante Bolivia. Sería irresponsable pensar en que no estaré y en creer también en que seré titular. Solo espero colaborar con mi presencia. Por el momento, el profesor Ricardo Gareca me dio la bienvenida a casa. Todo con tranquilidad. La estoy pasando bien”, agregó Butrón.

En su primer día de entrenamiento, Leao Butrón hizo extensiva sus primeras impresiones sobre su regreso a la Selección Peruana, a la que vuelve después de cinco años.

“Después de bastante tiempo regreso. He visto cambios en La Videna, en cuando a infraestructura, el tema de los chicos. Estoy agradecido. Estoy contento con la manera de que se me convocó. Estoy acá, alegre. Estoy contento y hay que gozarlo”, concluyó Butrón.

