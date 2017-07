¿Leao Butrón tapará ante Unión Comercio?: mira la divertida respuesta del portero de Alianza Lima [VIDEO]

Alianza Lima lleva dos partidos sin poder ganar, y eso mantiene preocupado a más de uno; especialmente a Pablo Bengoechea. Es por eso que el técnico decidiría alinear a Leao Butrón en su visita a Unión Comercio. Los íntimos necesitan tres puntos para seguir peleando por conseguir el Torneo Apertura.



Y es que Leao Butrón ofrece las garantías necesarias para cuidar un arco que necesita estar en cero durante los 90 minutos en una cancha (sintética) difícil, como lo es la del estadio de Nueva Cajamarca. De hecho, sería la primera vez que el experimentado portero ataje fuera de Lima en lo que va de la era Pablo Bengoechea.



“Como este campeonato es corto, estamos obligados a ganar. El profesor todavía no para al equipo, así este domingo sabré si tapo o no. Si se da, será la primera vez que tape en provincia en el año. Pero no es nada nuevo. Tengo 20 años atajando fuera de Lima”, le dijo Leao Butrón a Depor.



En ese sentido, el arquero de 40 años de edad manifestó que Alianza Lima buscará ganar como sea el choque ante Unión Comercio, que solo perdió una vez de local en lo que va del ciclo del técnico Carlos Silva Socorrás.



“Nosotros siempre intentamos jugar bien para ganar los partidos. Pero, si nos toca jugar mal y ganar, bienvenido sea”, concluyó Leao Butrón.

