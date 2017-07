Lionard Pajoy, el goleador de Alianza Lima que “no siente presión” en marcar

A estas alturas del año, Lionard Pajoy ya llevaba casi 10 goles en el Alianza Lima de Roberto Mosquera. Y hace tres años, con Unión Comercio, lo respaldaban 6 tantos. Ahora, lleva apenas cuatro con Pablo Bengoechea y la dirigencia íntima proyecta reforzar la parte ofensiva de cara al Torneo Clausura. Y es que el colombiano aún no despega y no marca la diferencia, pese al buen momento íntimo.



“Me siento bien, este Alianza Lima refleja que juega de manera colectiva. Si no hago gol, he dado mi máximo esfuerzo o una asistencia. Lo personal va a llegar solo. No hay una presión por marcar, la presión es por ganar el partido. Uno como delantero busca marcar siempre”, dijo Lionard Pajoy a Gol Perú.

El delantero de Alianza Lima no fue de la partida en la victoria agónica ante Unión Comercio. Bengoechea probó de ‘9’ a ‘Cachito’ Ramírez, quien se vio obligado a retroceder ante las lesiones tempranas de Kevin Quevedo y Óscar Vílchez. Pajoy ingresó, pero el autor del tanto fue Alejandro Hohberg.

“Nos viene bien la última victoria, sobre todo por el trámite del partido. Solo estamos corrigiendo cosas. Hay buen ambiente, luego de la victoria ante Unión Comercio. Ahora, dependemos de nosotros. Tenemos que luchar partido tras partido”, agregó Pajoy.

Por otro lado, el jugador íntimo calificó de “clave” el partido que protagonizará Alianza Lima ante Sport Huancayo este domingo en Matute. Luego, el cuadro de Bengoechea, líder del Torneo Clausura, chocará contra Sporting Cristal, por un partido pendiente.

