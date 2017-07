¿Y ahora quién se la lleva? Usa la calculadora Depor y mira quién será campeón según tus pronósticos

Ya no hay espacio para el ¿Qué pasaría sí...?. A falta de cinco fechas para que concluya el Torneo Apertura, Sporting Cristal y Alianza Lima completaron el partido pendiente y la tabla de posiciones quedó lista y, con tus pronósticos, tener una idea clara de quién será el campeón de este certamen.

Pero no vas a usar tu lápiz y papel. Solo necesitas una herramienta: la Calculadora Depor. Algunos ven el fixture y piensan que el equipo de sus amores la tiene fácil. Otros creen que la tienen 'yuca' y saben que no solo dependen de ellos mismos. Hacen números y se rompen la cabeza armando la nueva tabla de posiciones.



Tabla de posiciones del Torneo Apertura culminado el choque entre Sporting Cristal vs. Alianza Lima

Nuestro sistema te permitirá hacer tus pronósticos de forma virtual y, una vez que completes los resultados que crees se pueden dar en las últimas cinco fechas del Torneo Apertura, con un solo clic se actualizará la tabla de posiciones y sabrás quien será el campeón o los equipos que definirían el título en un partido extra en campo neutral.

Recordemos que el campeón del Torneo Apertura será el primer finalista del Descentralizado 2017 y segundo clasificado a la Copa Libertadores 2018. Y la lucha está cifrada en ocho equipos: Real Garcilaso, Alianza Lima, UTC, Sport Huancayo, Sporting Cristal, Melgar, Universitario de Deportes y Municipal. ¿A cuál le vas?



Tabla de goleadores del Torneo Apertura 2017: así marcha en la fecha 10

CALCULADORA DEPOR



A continuación te dejamos la calculadora para que comiences a ingresar tus posibilidades y a jugar con el camino de tu equipo al título del Torneo Apertura 2017.