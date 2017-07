Ni Lobatón ni Ortiz: Jesús Mendieta, la nueva opción de Sporting Cristal para los tiros libres

Los hinchas de Sporting Cristal están acostumbrados a celebrar golazos de tiro libre. Y con la presencia de Carlos Lobatón y el ‘che’ Cristian Ortiz en el plantel de esta temporada, parecía que esta necesidad iba a estar bien cubierta. Pero el irregular momento que viven los celestes golpea a todos por igual.



Tanto ‘Loba’ como ‘Tití’ no han podido mostrar sus virtudes en la pelota parada. Al menos no como esperan los hinchas ‘cheleros’. Solo hace falta revisar los números: en lo que va del año –contanto torneo local y Copa–, los celestes solo han marcado ¡un gol! de tiro libre de los 40 que han convertido en total.



Justo, su única víctima, fue el próximo rival: Sport Rosario. Ortiz marcó el descuento en la derrota 2-1 en el Rosas Pampa. Desde la fecha 5 del Torneo de Verano, Sporting Cristal no la ve de balón detenido.



Otro ‘francotirador’

Ante Deportivo Municipal, Jair Céspedes recibió su quinta amarilla y no estará con el ‘Canalla’. ¿Y quién lo reemplazará?, probaron con Gianfranco Chávez y Edinson Chávez, pero el elegido sería Jesús Mendieta (19 años), lateral izquierdo de la reserva, que debutaría en la profesional.



Y ojo: el ‘chibolo’ Mendieta tiene entre sus ‘fuertes’ los remates de tiro libre: lleva cinco goles en el Torneo de Reserva, de los cuales tres fueron por esa vía. La Sporting Cristal sumará un ‘francotirador’ como opción.

