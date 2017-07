Su nombre quizás no te suena. Si te mencionamos que Eduardo Rabanal fue quien le dio el triunfo a Deportivo Municipal con un gol de chalaca seguro sí lo sacarás. Y también recordarás lo que viste en su festejo.



Eduardo Rabanal siempre fue fan de los tatuajes. A los 14 años se hizo el primero y hoy su cuerpo parece un lienzo: tiene más de 20. De hecho, el más ‘locazo’ es el que lleva en su espalda y mostró en la celebración tras su tanto.



“Es un león y un gorila. Hacerlo duró 11 horas y dolió mucho. Representa los dos animales más fuertes de la naturaleza. Me reconozco en ellos por la fuerza que tienen. En el campo, soy agresivo en la marca y ataque”, le dijo Eduardo Rabanal a Depor.



En TV Eduardo Rabanal sorprendió hasta a su familia al mostrarlo. “Me felicitaron, pero mi papá y mi mamá no sabían lo del tatuaje y recién lo vieron en la celebración. El gol amortiguó la noticia del tatuaje. Felizmente no se molestaron”, manifestó el mediocampista de Deportivo Municipal.



Tras su golazo, sus compañeros lo felicitaron pues sirvió para que Deportivo Municipal le gane a Huancayo y se ponga a un punto de la cima. Y no se cansa de ‘sacar pecho’.



“Creo que puede estar entre los mejores del año. Es un buen gol”, cerró. Y claro, Eduardo Rabanal espera sorprender con más ‘pepas’ y también con sus tatuajes.

El gol de Eduardo Rabanal:

Así fue la celebración de Eduardo Rabanal. (GOLPERÚ)

