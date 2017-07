“(En Sporting Cristal) preferimos perder así y no ganar como Alianza Lima”, dijo Pablo Zegarra tras sufrir una dura caída que lo alejó de la punta del Torneo Apertura. Sin embargo, en la vereda del frente, Luis Aguiar prefiere no responder: "Yo respeto mucho a los técnicos. Él ve por su equipo".

► ¿Bengoechea le responde a Zegarra?: “Lo importante es ganar de la forma que sea” [VIDEO]

Pero lo que sí hizo el volante uruguayo fue defender al equipo de las críticas por el tan mencionado 'ratoneo': "La verdad no lo entiendo. Si querían que jugáramos bonito, pegáramos tres pelotas al palo y Cristal nos hiciera tres goles, ¿capaz que la gente se iba más contenta?". comentó para la prensa.

Agregó: "Yo creo que toda la hinchada de Alianza Lima se fue feliz. Aquí hay que ganar el campeonato y nada más, no hay que jugar bonito. Hace diez años que acá no se gana. Lo de Alianza es sacar resultados porque cada vez queda menos. Si no es el mismo verso, el mismo cuento y los años siguen pasando. Nosotros aguantaremos las críticas. El día de mañana nos reconocerán por un campeonato y no por un partido lindo".

Elogios para Butrón

Luis Aguiar no dejó pasar la oportunidad de halagar a Leao Butrón, figura ante Sporting Cristal por sus enormes atajadas. "Tener a un viejo en esa perfomance nos alegra a todos. Estamos orgullosos de ser nosotros los que lo disfrutamos. ¿Si puede estar en la selección? Totalmente, ¿qué más? Lo está demostrando. Tiene 40 años, pero se tira como uno de 15".



► ¿La mejor del año?: ESPN propone atajada de Leao Butrón