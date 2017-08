Luis Aguiar: "Si me llaman de Peñarol me voy gateando"

Luis Aguiar ya está identificado con los colores de Alianza Lima pero su corazón le pertenece a Peñarol. Por eso el volante no duda en responder que volvería, sí o sí, al club de sus amores si se lo piden.



"Ojalá vuelva otra vez a Peñarol, si me llaman me voy de cabeza o gateando, pero eso no depende mí. Si me llaman hoy, tengo una cláusula que hay que pagar para salir", dijo Luis Aguiar en una entrevista para Radio del Sol de Uruguay.

Alianza Lima: ¿qué necesita para ser campeón del Apertura tras victoria de UTC? Usa la Calculadora Depor



"En principio, quiero terminar el domingo campeón con Alianza Lima, ganar el Torneo Apertura y darle una alegría a esta gente que nos ha apoyado muchísimo, más allá de las críticas. La gente también tiene que entender que a Peñarol no se le dice que no, no lo cambio por nada", añadió.

El volante de Alianza Lima dijo que por suerte se encuentra en un gran momento gracias a que pudo hacer una pretemporada completa con los íntimos. "Pablo Bengoechea me dio una oportunidad luego de estar 8-9 meses parado y ahora estoy en un nivel físicamente muy bueno", dijo.



"Eso es lo que me deja más contento y por lo que le agradezco a este comando técnico de Alianza Lima, que confió en un tipo que venía 8 meses sin jugar. Pablo Bengoechea me puso de vuelta a jugar al fútbol, la gente ya decía que era un exfutbolista. Me dio una confianza pura", añadió el volante uruguayo.

Luis Aguiar tiene contrato con Alianza Lima hasta fin de año.

