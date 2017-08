Luis Aguiar: “este campeonato es vergonzoso, no es respetuoso para nadie” [VIDEO]

Alianza Lima y Real Garcilaso no disputarán una final en el césped, pero se jugarán mucho fuera de ella, al menos hasta que la Comisión de Justicia de la ADFP se pronuncie sobre la supuesta alineación indebida del argentino Carlos Neumann. Por un lado, los íntimos viven con la duda sobre el resultado que tendrán que conseguir en Cutervo para salir campeones del Torneo Apertura. Por otro, los cusqueños pelean porque no se les quite seis unidades para seguir soñando con aguarle la fiesta a los de Pablo Bengoechea.

“Tómenlo como quieran, pero es vergonzoso este campeonato. No es serio. Imagino que los muchachos de Garcilaso sentirán lo mismo: incómodos, porque no es respetuoso para nadie. Acá, hay que tener cuidado con lo que se dice”, disparó Luis Aguiar luego del entrenamiento que realizó Alianza Lima en Matute.

En ese sentido el uruguayo manifestó que es la primera vez en su carrera que pelea por alzar un título, pero bajo las decisiones tribunales de último momento, tal y como se viene dando en el Torneo Descentralizado, ante la polémica que se desató por el caso Neumann.

“Los puntos que tenemos, los ganamos dentro de la cancha. Nadie nos regaló ni uno, ni dos puntos. Queremos ganar para ser campeón. Si los puntos se los dan o no a Garcilaso, nosotros no tenemos nada que ver. Nosotros tenemos que ganar para salir campeones”, agregó el ‘Canario’.

Cabe destacar que una victoria de Alianza Lima ante Comerciantes Unidos, significaría el primer título de Pablo Bengoechea con los íntimos. En ese marco, Real Garcilaso y UTC de Cajamarca quedarían sin ninguna opción.

