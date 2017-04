Luis Aguiar: "disfruto ser goleador de Alianza Lima, pero la obligación es ser campeón"

Desde que llegó a Alianza Lima lo advirtió: siempre va al frente y dice la cosas como son. Luis Aguiar no pudo ocultar la gran felicidad por el gran momento que vive con los íntimos y a nivel personal. Pero nada lo saca del objetivo de ser campeón nacional a fin de año.

Al 'Canario' lo felicitaron por la llegada de Lucio, su segundo heredero, y de inmediato le consultaron por su gran momento con la blanquiazul. ""La verdad que no me imaginé (ser goleador) y lo disfruto. Hay que aprovechar los momentos, pero enfocarnos en el campeonato nacional, que es lo más importante", dijo.

"Pero de nada servirá todo esto -agregó Luis Aguiar- si es que al no logramos ser campeones. El objetivo no es esto, sino que en noviembre podamos celebrar. Hace mucho tiempo que Alianza Lima no festeja un título y es una obligación ser campeones".

Además, tras anotar su séptimo gol con la blanquiazul, el volante uruguayo señaló de que se siente un bendecido por poderle pegar al balón con las dos piernas. "Soy derecho", confesó "pero pegarle con la izquierda es algo que me dio Dios y la vida".

Ahora se viene el clásico y Luis Aguiar sabe que en esta clase de partidos no hay favoritos. ""Al clásico, nadie llega bien o mal. Todos estamos motivados; ellos tienen técnico nuevo y están con muchas ganas", afirmó.

