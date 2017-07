Luis Aguiar habló en Uruguay sobre la grandeza de Alianza Lima y la posibilidad de volver a Peñarol

Luis Aguiar se ha ganado el corazón de los hinchas de Alianza Lima con buenas actuaciones. El delantero ya siente el cariño de los blanquiazules y no duda de hablar de la grandeza del club en la prensa de su país, Uruguay.

El diario El País publicó una extensa nota con el jugador y en ella reconoció la grandeza del club de La Victoria. Además habló de lo que ya significa para él defender la blanquiazul y de la posibilidad de volver a Peñarol.

“Alianza Lima es el más grande de Perú y a todas las ciudades que vamos a jugar el apoyo de la gente es impresionante. Sea cual sea la hora que lleguemos al hotel, aunque sea la una de la mañana, está siempre lleno de gente en todos lados. Me siento muy querido, me lo hacen sentir en la calle y en el estadio, a pesar de la ansiedad que hay”, afirmó Luis Aguiar al suplemento Ovación del diario El País.

El 'Canario' habló de la presión de jugar en Alianza Lima y la necesidad de ganar el título. “Hace diez años que Alianza no sale campeón. No es fácil, pero está muy bueno. Como grande que es Alianza siempre tiene que ser campeón, pero ahora hay una gran necesidad. Ojalá podamos concretarlo”, dijo.

"Acá estoy, tranquilazo”, dijo Luis Aguiar y reconoció que su buen momento se debe a la confianza que le tuvo Pablo Bengoechea: “A Pablo le estoy muy agradecido. Me trajeron y me dieron toda la confianza sabiendo que yo venía de estar cinco meses parado por las dos fisuras que tuve en Portugal y que no me dejaron jugar. Me esforcé y hoy estoy espectacular físicamente”.

El futuro del 'Canario'

Luis Aguiar tiene contrato con Alianza Lima hasta fin de año y todavía es pronto para saber si se quedará en Alianza Lima otra temporada. Eso sí, el delantero no descarta volver a jugar en Peñarol.

“A Peñarol yo siempre quiero volver. Soy hincha y además el club conmigo siempre se portó bien. Le estoy agradecido de por vida y siempre me interesa que Peñarol gane. Siempre voy a querer volver, cada vez que me llamen voy a ir. Aunque ahora con el cuadrazo que tienen, es difícil”, dijo.

"En algún momento, de acá a unos años más, voy a volver a Uruguay. A jugar ahí, a retirarme ahí. En algún lugar voy a caer. Yo quisiera que fuera en Peñarol, pero es muy difícil, más de grande es más difícil”, añadió.

