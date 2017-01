Luis Aguiar: "No me gusta hablar de mi forma de jugar, prefiero demostrar dentro de la cancha"

Es la apuesta de Alianza Lima para este 2017, pero él lo toma con calma. Antes de prometer algo o de generar el mismo expectativas, Luis Aguiar prefiere que sea el hincha quien lo juzgue y también quien decida si es o no el '10' que necesitan los íntimos.



"Soy un volante mixto, pero no me gusta hablar de mi juego, ya se verá dentro de la cancha. Eso si, me gusta pegarle a los tiros libres y he venido practicando", declaró Luis Aguiar en GolPerú.



"Contento porque se trabajó muy bien. terminamos una semana muy linda y la hemos pasado muy bien. Creo que el primer partido fue para conocernos y se logró el objetivo", Aumentó.



Asimismo, Alexis Cossio, destacó el buen equipo que han formado los íntimos para esta temporada. "Es un grupo importante, con grandes personas y buenos jugadores. Poco a poco nos complementamos y esperamos formar un gran equipo", dijo.

Por último, Hansell Riojas se refirió sobre la competencia con Gonzalo Godoy y Miguel Araujo. "Será una linda pelea, creo que los 3 podemos rendir de manera espectacular", culminó.

