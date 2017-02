Luis Tejada: las jugadas de su primer partido como titular en Universitario de Deportes [VIDEO]

Antes de que comience el Torneo de Verano se abrió el debate sobre quién debería comandar el ataque de Universitario de Deportes. ¿Luis Tejada o Hernán Rengifo? En tanto, un sector de fanáticos soñaba con ver a los dos delanteros desde el inicio. Pero Roberto Chale, con su renovado sistema, ha demostrado que solo un artillero tiene espacio en el once titular.



Primero, Roberto Chale probó como titular a Hernán Rengifo en su partido de Copa Libertadores. Y el ‘Charapa’ respondió con un gol frente a Deportivo Capiatá. Luego, fue el turno de Luis Tejada en el Torneo de Verano en el duelo que protagonizó Universitario de Deportes ante Sport Huancayo. ¿Cómo le fue al ‘Pana?



Fiel a su estilo, Luis Tejada peleó todos los balones que cayeron en el área rival. Aguantó las marcas, fue criterioso para dar pases, pero apresurado por anotar. Así, anotó un tanto ante Huancayo en el primer tiempo, pero fue anulado por estar en posición adelantada.



En el segundo tiempo y con el gol de Juan Manuel Vargas, Luis Tejada salió de su hábitat natural para cuidar las salidas de Sport Huancayo. No se sintió cómodo y se vio forzado en anotar un gol luego del gol que sufrieron.



Intentó de ‘chalaca’, de cabeza, por la derecha, por la izquierda, pero Luis Tejada no pudo anotar. El ‘Pana’ no lo hizo mal, pero debería comenzar a sacarse de encima la presión de ser el Tejada de Aurich en Ate porque eso lo lleva a tomar malas decisiones. Y ya no usa la 9, sino la 90.

