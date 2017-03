Luis Tejada: "En este momento pude haber estado jugando en Europa"

Recientemente fue convocado por el 'Bolillo' Gómez para defender a Panamá en las Eliminatorias. Podrá tener 34 años, pero a Luis Tejada le sobra talento y también muchos goles. El 'pana' es un ícono del fútbol peruano pero confiesa estar seguro de que ahorita podría estar rompiéndola en Europa.

El atacante se confesó con el medio panameño Somos la Sele y también rebeló como se dio su llegada al fútbol peruano. Sobre todo qué lo motivó.

"Me llaman para venir a Perú. La verdad, no conocía mucho el fútbol peruano, el entorno, pero tengo amigos peruanos en Panamá y me decían que esa liga es buena, que fuera. Me acuerdo que Juan Carlos Delgado llevaba a jugar a varios jugadores. Me quedé con él conversando y me dijo que me fuera a Chiclayo, que había playas, tierra querida, y rica comida".

"Le dije a la gente de Chiclayo que si me mandan tanto de plata, voy y al día siguiente estaba la plata que pedí. Eso fue para una Navidad y yo les decía a los 'pelaos' en el barrio: si me mandan esa plata, compro 20 cajas mañana para tomárnoslas. Al día siguiente estaba el dinero y les lleve sus cajas", dijo el 'Pana'.

Luego confesó que por las malas decisiones que tomó en su carrera, hoy no está jugando en un club de Europa.

"Estuviera en Europa, por mis hijos te lo juro. Ya ahora, a estad edad, es muy difícil que uno diga me voy; pero, si yo hubiera tenido la disciplina que tengo ahora, estuviera allá. Yo tuve la posibilidad de ir, pero eso me lo reservo... Porque no fue en los momentos que andaba bien", terminó.

