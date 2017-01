Luis Tejada: "Esta versión de Universitario de Deportes tiene que pelearlo todo"

Desde que llegó Luis Tejada no ha parado de meterse al corazón a la hinchada de Universitario de Deportes. Cada declaración es celebrada como un gol para los fanáticos y es que como ellos, el delantero sueña en llegar lo más lejos posible con la crema.

¿Tener un buen plantel te obliga a pelear un campeonato? Para el 'Pana', si. Está acostumbrado a eso. Y no dudó en asegurar que es responsabilidad de la 'U' pelear por todo en esta temporada.

"Este plantel tiene que pelear todo. Lo serio empieza en la Copa Libertadores. Cuando se trabaja con humildad las cosas salen bien", dijo en RPP.



Sobre su compatriota Alberto Quintero

"Es un jugador que le va a portar mucho al equipo. Estábamos buscando un jugador por fuera y creo que quintero va a ser de mucha ayuda. Tiene mucho sacrificio, es rápido y encarador. El gol lo hacemos nosotros los delanteros", agregó.



Sobre Roberto Chale y el cuerpo técnico

"El profe es muy humilde. Es de mucha ayuda porque para ellos (cuerpo técnico) el grupo es primero. Son los profes, pero no se creen mas que nadie. Se entiende porque todo el mundo los respeta", añadió.



Sobre su salida de Juan Aurich

"Se hablaron muchas cosas, quemaron hasta una bandera con mi rostro, todo lo vi en las redes. El hincha del Aurich no puede olvidar todo lo que hice. La directiva generó esto, ya no pasaba por el tema económico, la directiva ya no quería y me tiraron a la gente encima. Yo siempre quise al equipo en las buenas y en las malas, en Aurich me quedé sin cobrar desde octubrey siempre fui para adelante. Hasta el último partido que jugué, lo di todo. Ahora quiero dejar ese tema atrás", culminó.



