Para nadie es desconocido que Alianza Lima es un equipo donde la hinchada y la dirigencia presionan, aún más cuando la sequía de títulos se convierte en una cruz pesada. Y eso pasó en La Victoria en el 2016, cuando Luis Trujillo y Roberto Guizasola entrenaban en Matute y, día a día, se convertían en jugadores resistidos por el bajo nivel que mostraban en el conjunto de Roberto Mosquera.



Han pasado varios meses desde que Luis Trujillo salió pifiado por los hinchas de Alianza Lima en su último partido con la blanquiazul luego de hacerse expulsar en la goleada ante Alianza Atlético. Y Hoy, el volante, como jugador de Sport Huancayo, revela episodios oscuros que vivió en La Victoria.



Luis Trujillo ganó el Torneo del Inca con Alianza Lima en el 2014. (Foto: USI) Luis Trujillo ganó el Torneo del Inca con Alianza Lima en el 2014. (Foto: USI)

"Cualquier cosa mala que pasaba en Alianza, era culpa mía o de Roberto Guizasola. Y ya llega un punto en que la familia ve eso y se transmite. La gente de no se da cuenta, pero hay una familia detrás de nosotros. Esto es parte del fútbol, no me quejo. En todos los clubes vas a recibir críticas pero acá [en Matute] nos echaban la culpa por todo”, declaró a Radio Capital Luis Trujillo.



Como se recuerda, Talara fue un futbolista irregular en su último año con Alianza Lima. Tanto así que Roberto Mosquera lo sentó y prefirió, en algunos partidos, el ímpetu de Francisco Duclós (21 años).



“Esta sobrecarga de críticas surgió porque dejé de participar en los goles. Anteriormente no marcaba goles, pero daba asistencias o metía uno de tiro libre. Eso fue lo que me jugó en contra”, agregó Luis Trujillo, quien además afirmó sentirse agradecido con la hincha de Alianza Lima.



Actualmente, Luis Trujillo, con 26 años encima; y Roberto Guizasola, con 32 abriles, refuerzan al Sport Huancayo de Diego Umaña, que dirigirá Copa Sudamericana.



