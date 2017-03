Manuel Heredia: de descender con La Bocana a buscar suerte en Estados Unidos

A pesar de la mala campaña que realizó el hoy descendido La Boca, Manuel Heredia destacó por sus actuaciones individuales en el torneo peruano. Sin embargo, ningún equipo del país hizo el esfuerzo por contratarlo, y esto motivó su decisión de radicar en Estados Unidos.



“Yo trabajo bien pero no me dieron la oportunidad para jugar. En Estados Unidos espero encontrar alguna posibilidad. Solo me queda comenzar de cero”, dijo Manuel Heredia a Radio Ovación.



Por ahora, el exportero de Sporting Cristal, viene regularizando los documentos necesarios para radicar de una vez por todas en Estados Unidos.



"Por estos días, regularizo los documentos para viajar a Estados Unidos y poder radicar por allá. Hoy tuve que pasar exámenes médicos, porque es uno de los requisitos para obtener la green card”, agregó el exfutbolista de Alianza Lima.



Como se recuerda, Manuel Heredia alzó un Clausura con Bolognesi en el 2007. Dos años después, jugó la Copa Libertadores con Sporting Cristal y fue de los porteros más regulares del campeonato.

