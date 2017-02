Marcelo Grioni sobre partido contra Alianza Lima: "No me preocupa ir a Matute"

Deportivo Municipal chocará con Alianza Lima este domingo en el partido más esperado de la tercera fecha del Torneo Verano. Según el técnico edil Marcelo Grioni, la condición de visitante no afectará a sus dirigente. Por el contrario, le agrada ir a Matute.

"No (me preocupa ir a Matute), me gusta. La cancha está buena. Cuando tenemos un partido en césped natural, mis jugadores lo hace de buena manera", señaló el argentino en Gol Perú.

Grioni puso como ejemplo el duelo contra Real Garcilaso en Sicuani, en la primera fecha. Aunque fue una derrota por 1-0, al entrenador le gustó el funcionamiento de sus pupilos. Confía que esa misma idea de juego se pueda repetir frente a los íntimos.

El técnico concluyó en que el espectador será el más favorecido con lo que ocurrirá entre Deportivo Municipal y Alianza Lima. Sostuvo que al igual que su equipo, los blanquiazules también tienen jugadores de buen pie de media cancha para arriba.

El argentino no adelantó el once titular como habitualmente lo hacía en los choques anteriores. Explicó que todavía tiene algunas dudas. No descartó la presencia del delantero Diego Mayora desde el arranque.

