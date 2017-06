Mariano Soso, extécnico de Sporting Cristal, fue presentado en Gimnasia y Esgrima La Plata

Sacó campeón a Sporting Cristal en 2016 y luego tomó la decisión de alejarse: "Hay un desgaste irreversible. Me voy porque esta labor demanda una energía que no tengo, sentiría que sería un acto de egoísmo ante una institución que me ha valorado", dijo Mariano Soso.



► Sporting Cristal: los entrenadores despedidos en los últimos 15 años [FOTOS]

Desde entonces han pasado seis meses. Sin embargo, el técnico argentino está listo para volver al ruedo al mando de Gimnasia y Esgrima La Plata, de la primera división del fútbol de su país. Este lunes fue presentado oficialmente con un contrato por dos temporadas.

"Gimnasia tiene una historia muy valiosa. Nos vamos a nutrir y estamos esperanzados en escribir nuestra parte. No vengo a imponer una idea. Vengo a ofrecer un modelo de juego. Depende del jugador tomarla", aseguró Mariano Soso para la prensa.

Soso tiene 36 años y es de la escuela de Marcelo Bielsa. Empezó acompañando a Claudio Vivas en las inferiores de Estudiantes, y luego continuó aprendiendo con Javier Torrente, Daniel Ahmed y Hernán Lisi. En Perú, probó suerte por primera vez como entrenador en solitario: dirigió a Real Garcilaso y Sporting Cristal, siendo campeón con los celestes en 2016.

Irónicamente, este lunes (mismo día de la presentación oficial de Soso en Gimnasia), Chemo del Solar, entrenador peruano que llegó para tomar su lugar en Cristal, fue destituido de su cargo por no cumplir con las expectativas.

► Sporting Cristal: las razones de la salida de 'Chemo' del Solar