Mauricio Viana: "Compliqué un partido que Sporting Cristal dominó por completo"

Cometió un blooper y este cambió la tónica del partido que el último miércoles disputaron Sporting Cristal vs. San Martín por la fecha 3 del Torneo Clausura. Pero Mauricio Viana reconoce que se equivocó y agradeció y felicitó a sus compañeros, por levantar un momento amargo y lograr un gran triunfo.

"LO primero que quiero hacer es felicitar a mis compañeros por el esfuerzo y por revertir una situación que yo cree con un error que me pasó por confiado.Esto me enseña que a las pelotas fáciles o difíciles hay que ir con total concentración para que no pase esto", dijo a la salida del Alberto Gallardo.

Luego, el portero agregó que "asumo mi responsabilidad totalmente porque compliqué un partido que Sporting Cristal dominaba por completo: teníamos un gol arriba, jugábamos bien, habíamos creado muchas situaciones de gol, erramos un penal. Todo era nuestro y ese gol le dio vida a San Martín", señaló.

Más allá del blooper que le dio a San Martín el empate, el arquero de Sporting Cristal se sintió contento con lo mostrado por el equipo porque "hizo y mantuvo el juego que queremos hacer y al final se logró lo más importante, el triunfo", indicó.

Ahora, los celestes se alistan para recibir a Real Garcilaso en el Alberto Gallardo y el mismo Viana señaló que este triunfo ante San Martín "suma mucho en la confianza de cara a enfrentar a un rival directo en la lucha por el título", sentenció.