En el llano o en altura, Mauricio Viana intenta jugar como él sabe y como el técnico de Sporting Cristal le ha pedido: fuera del arco, como un tercer zaguero que le de salida limpia al equipo pero sin descuidar su portería. Lo está haciendo bien, se está ganando elogios y el respeto de los hinchas. Y en Chile, su país natal, han puesto los ojos en su trabajo y ahora lo buscan para que hable de su presente y sus sueños.

Y así lo hizo. El portero habló con el portal CDF.cl donde reveló detalles de su experiencia en Perú, el sentir de sus primeros meses en el club rimense y sus sueños de volver a la Selección Chilena, luego de la Copa Libertadores.

A Mauricio Viana le preguntaron si pensaba quedarse mucho tiempo en Sporting Cristal y respondió: "Quiero hacer las cosas bien en la Copa Libertadores, que es una gran vitrina y después ver qué pasa en el camino. Al menos me saqué la espina internacional, ya que lo de México no fue muy placentero. Quiero consagrarme acá, ganar títulos y después ver una posibilidad mayor. Por ahora, quiero vivir el presente, porque me tiene feliz", dijo.

Sobre sus ganas de volver a la Selección de Chile que dirige Juan Antonio Pizzi, manifestó que "siempre la ilusión está y ahora que voy a tener más roce internacional con la Copa Libertadores, con mayor razón. Espero tener un buen desempeño y así poder llenar las expectativas de Juan Antonio Pizzi".

Mauricio Viana también habló del fútbol peruano y aseguró que "la diferencia está en infrasestructura y geografía. Hay muchas canchas sintéticas que no están en buen estado. En lo futbolístico, el nivel es parecido". También aseguró que salvo el incidente en Huaraz "a mi y a mi familia nos han tratado muy bien. Son súper amables".

