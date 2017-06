River Plate se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que tres de sus jugadores dieran positivo en pruebas de dopaje, en la Copa Libertadores. Dos de ellos en el partido contra Melgar en Arequipa. Debido a esa situación, salta la interrogante de que si el 'Dominó', eliminado del torneo, puede resultar beneficiado.

El asesor legal de la Federación Peruana de Fútbol, Javier Quintana, afirmó que cualquier posibilidad a favor del 'Dominó', pese a ser rival de los 'Millonarios, no es viable. Cualquier sanción que disponga la Conmebol es en adelante.

Jugador de River Plate le anotó a Melgar en la Libertadores y dio doping positivo

"No, en absoluto. No genera pérdida de puntos hasta que la sanción surja efecto una vez que se aplique mañana o pasado. Si el partido se jugó antes, no surge efecto. No hay ninguna posibilidad", señaló el exdirigente de la FPF en el programa Nacional Deportes - La Cátedra.

Los jugadores que dieron positivo en la prueba de dopaje en el choque con Melgar fueron el volante uruguayo Camilo Mayada y el delantero argentino Sebastián Driussi. El primero de ellos convirtió uno de los tres goles con River se impuso por 3-2 en Arequipa.

El otro futbolista implicado en el doping es el defensa Lucas Martínez Quarta. Los resultados de las pruebas fueron correspondiente al partido contra Emelec de Ecuador en Buenos Aires.

TE PUEDE INTERESAR

​Alianza Lima: Leao Butrón dio consejo a Universitario de Deportes para levantar en el Apertura (VIDEO)