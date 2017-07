Melgar: "Bernardo Cuesta percibe una remuneración muy superior a la que podemos pagar".

Tras la salida de Emanuel Herrera al fútbol mexicano y la disolución del contrato con Daniel Chávez, en Melgar intensifican las negociaciones para conseguir a un nuevo delantero para el Clausura. El principal candidato es nada menos que Bernardo Cuesta, jugador que le dio el título nacional 2015.

José Suárez, administrado de Melgar, reveló que ya hicieron la oferta a Junior por el argentino, pero que el principal impedimento es el alto sueldo que está ganando actualmente.

"Bernardo Cuesta está con una remuneración muy superior a la que nosotros podríamos pagar, pero también es cierto que no está jugando. La oferta está hecha, depende de él. Si él quiere puede regresar ahora".

"Hay un club peruano y otro de afuera que lo quieren. Puede ser que él decida quedarse en Junior hasta fin de año y después ver otro destino", agregó.

Sobre la posibilidad de contratar a Alexander Succar, Suárez reveló que lo quieren, pero que ve un poco difícil que Sporting Cristal quiera cederlo.

El tema Succar lo estamos manejando, me parece un futbolista con mucha velocidad y capacidad tremenda. "Me gusta mucho, peor pertenece a Cristal, va a ser bien complicado que lo suelten. La rivalidad deportiva con Cristal ha ido creciendo, pero eso no debemos llevarlo al ámbito administrativo. Siempre hay roces, no quiero acordarme todo lo que grité en 2015 y 2016, pero eso pasa", culminó.

