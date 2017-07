Melgar: Carlos Ascues definió su futuro en el 'Dominó' ¿Hasta cuándo se queda en Arequipa?

Carlos Ascues es considerado referente en Melgar. Sus buenas actuaciones con el 'Dominó' le permitieron gozar de la continuidad que tanto deseó. Sin embargo, el 'Patrón' indicó que desea volver a Europa y confirmó la fecha en la que abandonará el club.

"Me quedo sólo hasta agosto, estoy contento en Melgar, he tenido continuidad, el técnico me considera y es lo que quiero para volver a Wolfsburgo", señaló Ascues, quien ganó el Torneo de Verano con el 'Rojinegro'.

A sus 25 años de edad y con una carrera por delante, Carlos Ascues aún sueña con retornar a la Selección Peruana de Ricardo Gareca. Debido a sus buenas actuaciones Juan Reynoso lo nombró jefe del medio campo.

Por otro lado el 'Patrón' indicó que, si bien es cierto desea volver a Wolfsburgo, no descartó evaluar ofertas del extranjero. "Lo que pase luego en agosto, aún no lo sé. Deseo volver a Wolfsburgo, pero mi deseo es tener continuidad", dijo Carlos Ascues.

Melgar se ubica en el octavo lugar del Torneo Apertura. El 'Dominó' no consiguió resultados positivos en el desarrollo del Apertura, y buscará derrotar de local a Unión Comercio. El encuentro se jugará el domingo 16 a las 13:15 hrs. en el estadio Monumental de la UNSA.

