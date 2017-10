Se quebró con tantas muestras de cariño de los hinchas. Tras el empate en el partido Melgar vs. Sport Rosario, Juan Reynoso se despidió del cuadro arequipeño con una conferencia de prensa abierta en pleno estadio Melgar y los hinchas que se quedaron en la tribuna corearon su nombre hasta hacerlo derramar algunas lágrimas.

Los lentes de sol que llevaba ocultaban lo que querían mostrar sus ojos. Pero en plena conferencia, la voz del 'Cabezón' se quebró. Es lógico, llegó a Melgar en 2014 con el objetivo de dejar las bases de un club sólido y se va con un título nacional (2015), un título en el Torneo de Reservas y unas divisiones menores encaminadas.

Melgar empató 2-2 con Sport Rosario en la despedida de Juan Reynoso

"Los buenos años que he vivido aquí en Arequipa, hacen que la despedida sea muy dura. Agradecer al pueblo arequipeño el cariño y la hospitalidad y es algo que no he vivido en ningún Lima y eso se lo voy a contar a mis hijos. Es un hasta luego y regresaré, Dios quiera", dijo bastante emocionado desatando la emoción de los hinchas.

En la conferencia, en la que también se encontraba el administrador José Suárez Zanabria y el jefe de equipo, Comandante Vivanco, señaló de que se va "con el ego al tope porque hay muchachos que llegaron a la reserva y hoy son una realidad"; además, contó que deja un club "con un futuro enorme y todo en órden".

Tabla de posiciones y resultados de la fecha 7 del Torneo Clausura

Pero el momento emotivo vino al final cuando cerró al conferencia con "me llevo a Arequipa en el corazón y ojalá pueda volver". Juan Reynoso no pudo terminar la frase porque la emoción lo embargó y su voz se quebró dando por terminada su última conferencia como técnico de Melgar antes de partir a Puebla de México.

