Melgar: Hernán Hinostroza se despidió de Arequipa por Facebook y jugaría en Juan Aurich

Uno menos en Arequipa. Hernán Hinostroza se sumó a la lista de jugadores que dejaron Melgar al término del Torneo Apertura y no podía irse sin despedirse con tanto cariño del club que le dio la oportunidad de reinsentarse en el fútbol y, al mismo tiempo, con el que fue campeón en 2015.

A través del Facebook, el 'Churrito' se mostró agradecido por los hinchas que siempre lo apoyaron y que, al mismo tiempo, fueron fieles seguidores del equipo. Confesó que se va tranquilo y, aunque no lo publicó, se iría al Juan Aurich de Chiclayo. MIra el mensaje que le mandó al hincha.

Gracias a los verdaderos hinchas. Esos que siempre fueron al estadio y alentaron en todo momento. Me llevo los más lindos recuerdos de Arequipa y de la rojinegra un cariño especial. Jugar en esta ciudad hermosa. Solo será un hasta pronto".

Me voy tranquilo porque siempre di todo por estos colores y porque siempre he recibido el cariño de la gente en Arequipa.



No cualquiera juega al pie de un volcán. Bendiciones.

Hernán Hinostroza se sumó a la larga lista de jugadores que dejaron Melgar como José Carlos Fernández, Enmanuel Herrera, Wilmer Aguirre, Carlos Ascues, por mencionar algunos. El volante de 23 años vestirá su cuarta camiseta en el fútbol peruano.