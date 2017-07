Melgar recibió visto bueno para jugar en el Mariano Melgar ante Comerciantes Unidos y Municipal [VIDEO]

El 26 de abril del 2016, ante Alianza Lima, Melgar jugó por última vez en un estadio arequipeño diferente al de la UNSA por el campeonato local. Y este miércoles, ante Comerciantes Unidos, justo 15 meses después de aquella última vez, los rojinegros volverán a jugar en el Mariano Melgar, gracias a una fuerte inversión de la directiva.

Una demora en la renovación del contrato de alquiler del estadio de la UNSA, hizo que la directiva rojinegra busque la solución pronta y en menos de 20 días, y gracias a una fuerte inversión, logró dejar en óptimas condiciones el estadio Mariano Melgar, en el que este miércoles disputarán su primer partido del año frente a Comerciantes Unidos.



El título del Torneo Apertura no es lo único en juego: ¿qué pasaría si el certamen ya hubiese acabado?



Pero no será el único partido que dispute ahí. Melgar, dirigidos por Juan Reynoso, planea hacer de ese estadio su fortín como o hizo en años anteriores y dejar de hacer uso del estadio universitario que en los últimos años lo acogió y en el que celebró el título nacional 2015. Enrique De la Rosa, integrante de la comisión de estadios de la ADFP estuvo ahí para darle el visto bueno.

"Es un estadio muy lindo, que me trae muchos recuerdos y que me da gusto verlo así. La última vez que vine, cuando nos dijeron que harían el cambio de escenario, lo vi desmejorado. Ahora tiene la cancha impecable, vestuarios con agua fría y caliente y todas las comodidades para equipos de fútbol profesional", señaló.



Universitario vs. Sporting Cristal: césped del Estadio Nacional se encuentra en mal estado



Los próximos duelos de Melgar en condición de local por el Torneo Apertura serán este miércoles ante Comerciantes Unidos y luego recibirá a Deportivo Municipal (fecha 14) en lo que podría ser un choque de descarte entre ambos candidatos al título.



NO DEJES DE LEER



Negro y Blanco: Alan y Coki analizaron las jugadas polémicas de la fecha 11 del Torneo Apertura [VIDEO]