Melgar: Ysrael Zúñiga apagará 41 velitas y pidió este deseo en su último año como futbolista

Si hay un jugador que no le pesó la camiseta en donde jugó ese fue Ysrael Zúñiga. El 'Cachete' está apunto de finalizar una carrera impecable como futbolista y ya tiene en mente el deseo que pedirá este domingo cuando cumpla 41 años.

Como ya lo dijo el delantero, este será su último año como futbolista y por eso no habrá tiempo para los festejos desmedidos en su cumpleaños.

"No puedo excederme, porque el lunes hay pruebas físicas y tengo que demostrar que puedo estar a la par de los chicos", dijo. O sea, todo 'tranqui', pero lo que si hará en su onomástico es pedir el último deseo. Y sí, como imaginaron, el 'cachete' quiere estar en una nueva final.

"Vamos a ver como termina el año, a mi me encanta el fútbol, espero seguir en esto cuando me retire. Me gustaría estar en otra final con Melgar, quiero campeonar como en el 2015", agregó para Puro Deporte.

Cada vez falta menos para la hora del adiós definitivo y Zúñiga reveló estar satisfecho con lo que ha logrado en su carrera. "Me siento bien, tranquilo, un año más aquí en Melgar, disfrutando con los chicos. Quedan 3 meses y aveces lo tomo a la broma o me divierto. Siento que he logrado mis objetivos, Camaná (su pueblo) futbolisticamente no figuraba y creo, modestia aparte, que soy el mejor. Pero me ha costado mucho. Dejar mi familia, regresar a mi tierra y solo poder estar algunas horas. Nadie me regaló nada. Estoy contento con lo poco que he logrado", dijo.

Por último, el 'cachete' le dio el visto bueno a las incorporaciones que ha hecho Melgar para este Clausura. "Renzo Revoredo y Rengifo son muy profesionales, son líderes positivos, nos vienen bien. Hay que trabajar duro", culminó.

