No fue penal. Así de claro se pronunció Miguel Araujo, protagonista de la jugada polémica del clásico. El defensa de Alianza Lima dijo que el balón cayó en su pecho y aclaró que el reclamo de los hinchas de Universitario de Deportes es injustificado.



"Con la sinceridad del caso, no fue mano. Me choca en la boca del estómago. Me eché para el lado izquierdo y parece que fuera mano, pero no lo fue. Llegué a mi casa y también se los juré porque no me creían”, dijo en Gol Perú.



El defensa blanquiazul incluso argumentó que los jugadores de la ‘U’ no reclamaron la jugada. “Un delantero con experiencia como Rengifo no reclamó.", dijo el jugador.



Miguel Araujo dijo también que hace mucho tiempo no vivía un clásico con tanto apoyo de la gente en las tribunas hasta el final del encuentro.



Miguel Araujo Miguel Araujo y la jugada polémica.

"Es una emoción enorme cuando la gente apoya. La hinchada es muy importante, es el empuje principal. Espero que sigan así hasta el final porque esto recién empieza. Ahora toca pensar en otro rival", comentó.



Alianza Lima recibirá este domingo a Deportivo Municipal en el duelo programado para las 6 de la tarde en Matute.

