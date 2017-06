Miguel Araujo termina contrato con Alianza Lima a fin de año ¿Cambiará de camiseta?

Miguel Araujo termina contrato con Alianza Lima a fin de año. Ahora está mentalizado en mantener al equipo en los primeros lugares pero no deja de preocuparle su futuro. El defensa se siente cómodo vistiendo la blanquiazul pero no deja de tener la mira puesta en Europa.



“Gustavo Zevallos me dice que no me preocupe, que mi contrato termina todavía a fin de año. Como estamos arriba no preocupan esos pequeños detalles, pero uno como no es mal tipo no toca el tema. No cargosea y solo piensa en jugar”, dijo en RPP.



“Me siento muy cómodo en Alianza Lima pero quiero regresar a Europa y mantenerme allí”, añadió el jugador. El blanquiazul dijo que Pablo Bengoechea le ha elevado mucho la confianza dentro y fuera del campo.



“No solo a mí sino a todos mis compañeros y eso se refleja en el campo. Se ve confianza y hoy somos una familia. Eso hace que un jugador crezca individualmente y grupalmente”, afirmó Miguel Araujo.



El defensa también habló de la Selección Peruana y dijo que espera con entusiasmo los partidos ante Bolivia y Ecuador por las Eliminatorias. Además habló del trabajo que realiza Ricardo Gareca en la bicolor.



“Bengoechea y Gareca son dos entrenadores a los que les gusta conversar con el jugador. No se abstienen, tratan por igual a todos. Como lo tratan a Paolo (Guerrero) te tratan a ti también y eso hace que no te sientas menos que nadie”, dijo.



