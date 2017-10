Miguel Trauco: "No me importa si Messi no está en el Mundial, yo quiero estar"

Le preguntaron cómo sería un Mundial sin el mejor jugador del mundo yMiguel Trauco no dudó: "No me importa si Lionel Messi no está, yo quiero estar. Si no está él, es problema solo de él", comentó el defensa de laSelección Peruan tras el entrenamiento de este domingo en la Videna.

► No celebres, Argentina: el diagnóstico final sobre la lesión de Jefferson Farfán

Agregó: "Estoy muy bien, con buenos ánimos. Con esa alegría de saber que quedan dos partidos para conseguir la gloria. Después de 35 años sabemos todo lo que significa para nosotros. Todos sabemos que es el partido de nuestras vidas".

Trauco, jugador del Flamengo de Brasil, destacó la entrega de esta Selección Peruana para llegar a este momento: "Con todo el sacrificio que hizo este grupo, llegar a estas instancias es muy bonito. Todo esto ha sido difícil, nada ha sido fácil".

Sobre jugar en La Bombonera, dijo: "Todas las canchas son difíciles, la hinchada puede jugar a favor o en contra de ellos. La presión la van a sentir ellos cuando no anoten un gol en los primeros minutos".

La Selección Peruana tiene 24 puntos y está en cuarto lugar, ubicado en la zona de clasificación directa. Por ahora en el área de repesca lo sigue Argentina, con el mismo puntaje, pero con peor saldo de goles.

► Selección Peruana: ¿puede clasificar al Mundial si le gana a Argentina?