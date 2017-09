¿Municipal alquiló el Estadio Nacional? Universitario mostró documento para defenderse

Es oficial que Universitario de Deportes presentó el reclamo de forma oficial ante Deportivo Municipal por la no realización del partido por la fecha 5 del Torneo Clausura por problemas con el Estadio Nacional. Los cremas presentaron un documento para defenderse en donde el IPD le informa a los ediles la posibilidad de que no se juegue ahí y que el Estadio Nacional no se lo habían alquilado.

Según lo que se puede leer en el documento, el IPD le envió un oficio a la directiva de Deportivo Municipal con fecha del 19 de septiembre en la que tocan el tema de la 'Reserva partido del 23 de septiembre' y toman como referencia el Oficio N| 1258 - FPF - 2017 donde le informan que por sugerencia del Ingeniero Carlos Benavides que el campo de juego "debe continuar su proceso de maduración hasta el 10 de octubre sin la programación de eventos deportivos y no deportivos".

Universitario presentó reclamo contra Municipal y pidió los puntos

Además, en dicho documento se asegura que el IPD envió el documento N° 277 - 2017 a los ediles donde "se recomendaba que no se realice el partido de su recomendada (contra Universitario de Deportes por la fecha 5 del Torneo Clausura) y que el mismo sea reprogramado en otro escenario".

Párrafo siguiente se confirma de que Deportivo Municipal había realizado un abono de 50 mil soles a cuenta del IPD, pero que estos "corresponden al saldo de la deuda que su representada mantenía con nuestra institución (...) existiendo un saldo a favor de S/. 10 334,13que hemos procedido a emitir el cheque (...) De igual forma debemos señalar que nuestra institución no recibe ningún tipo de pago adelantado sin mediar contrato de arrendamiento"

"Por lo antes expuesto, le informamos que su reserva para el partido del 23 de septiembre de 2017 ha sido cancelada en virtud del requerimiento de cuidados del campo por parte de la FPF", culmina el documento que puedes ver abajo.

