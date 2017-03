Negro y Blanco: Alan y Coki analizaron y discutieron sobre el partidazo de Quevedo.

¿Un jugador que mete 4 goles merece portada o no? "Claro que sí", dijo Coki. "No sé, ¿a ustedes qué les parece", reclamó Alan. Así comenzó el debate intenso que se vivió en la edición de este lunes de Negro y Blanco.

Para Alan Quevedo tuvo un partido bueno, pero no era para tanto; sin embargo Coki dijo que "a Alan nunca le cayó el ex Universitario". Full ataques y mucha diversión que no te puedes perder.



7 cosas que no sabes de Kevin Quevedo, la promesa de Alianza

Sobre la victoria íntima, los dos conductores coincidieron en que fue una grandiosa participación, pero tampoco olvidaron las licencias que le dio Juan Aurich.

Incluso Alan se atrevió a comparar a Mazzetti con un tacho de basura ¡Abusivo!

