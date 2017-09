¿Universitario pedirá los puntos del partido ante Deportivo Municipal? Esa fue una de las preguntas que muchos se hicieron luego de conocerse que el duelo entre ediles y cremas no tiene cancha. Óscar Vega, presidente de la 'Academia' se pronunció al respecto y dejó clara su posición.

"Entendería que Universitario pida los puntos", dijo Óscar Vega, presidente de Deportivo Municipal al ser cuestionado al respecto en conferencia de prensa. Aunque, espera que los cremas no tomen esa decisión.

Te puede interesar ► La 'U' “ofreció” a 'Muni' jugar en el Monumental, pero no aceptaron



"Si ellos consideran que esto no es una fuerza mayor que no lo es pues está de por medio la selección y la federación. Ellos pueden argumentar otra cosa y eso lo tendrá que decidir la Comisión de Justicia. Para mí no sería adecuado porque acá no ha habido falta de permisos o falta de contratación, sino un tema entre la FPF y el IPD. Interviene un tercero y legalmente es un tema de fuerza mayor", comentó.

El presidente de Deportivo Municipal espera que el duelo sea reprogramado en los próximos días así le genere un perjuicio económico. "Nosotros queremos jugar el partido y que sea lo antes posible. Lógicamente preferimos que sea un fin de semana o un feriado. Un día de semana sería una pena", manifestó.



Lee también ►'Muni' le dice no a la pedida puntos y asume que se reprogramará el partido ante la 'U'





En otro momento contó que les plantearon jugar en Monumental, aunque eso no fue posible. "Necesitábamos el apoyo del 66% de los clubes y sobre todo conseguir los permisos de un día para otro, cosa que es imposible", manifestó.



Por último, dejó claro que tomarán acciones contra el IPD pues considera ha perjudicado a Deportivo Municipal en la parte económica y también en su imagen.