Osnar Noronha y Oshiro Takeuchi no pasaron pruebas en el fútbol de Grecia

Se fueron con un maleta llena de ilusiones a probarse al fútbol de Grecia y regresarán al país con el sinsabor de no haber podido despertar el interés del entrenador de Corfú, Michael Gregory, según informó Gazzetta.gr



Osnar Noronha y Oshiro Takeuchi entrenaron una semana con Corfú. Ambos peruanos pasaron exámenes médicos, pero el técnico decidió bajarles. Fue así que los futbolistas no pudieron hacer posible su primera experiencia en el fútbol de Grecia.



“El entrenador griego no vio datos favorables en ellos. Por eso, recomendó no compra el pase de los dos peruanos”, informó la prensa de Grecia.



Osnar Noronha tiene 25 años de edad. El atacante jugó su última temporada en Ayacucho luego de su paso por Alianza Lima y Juan Aurich. El futbolista ha gozado de la experiencia de ser un seleccionado nacional sub 20 y hasta fue convocado por Sergio Markariánn.



Por otro lado, Oshiro Takeuchi tiene 22 años de edad. El volante jugó su última temporada en el Perú por Juan Aurich. Allí hasta anotó un gol a Alianza Lima. El futbolista destacó también en su paso por León de Huánuco.

