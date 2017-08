Los pequeños detalles hacen una gran diferencia y Luis Aguiar lo sabe. El goleador de Alianza Lima habló en una radio de su natal Uruguay sobre el título del Torneo Apertura y también de lo bien que la está pasando en el Perú y las ganas de seguir peleando en el fútbol que le ha devuelto el cuadro victoriano.

En entrevista con el programa Tirando Paredes de Uruguay, el 'Canario' señaló de que "necesitaba de estas alegrías porque los últimos seis meses con Peñarol se me complicaron y casi no pude jugar. Luego me fui a Braga con dos años de contrato y sufrí dos fisuras en el pie que me dejaron cinco meses sin hacer nada y llegué a Alianza Lima con la ilusión de hacer las cosas bien y una nueva expectativa", dijo.



"Y el jugar, y estas cosas han hecho que sienta mucha más confianza. Físicamente estoy muy bien y mira como cambia el fútbol y te da esas alegrías cuando sigues trabajando. He llegado a un club donde estoy cómodo y me siento muy bien", fueron las declaraciones de Luis Aguiar.

Elogios para 'El Profesor'



Una de las razones por las que Luis Aguiar se siente muy bien en Alianza Lima tiene nombre propio: Pablo Bengoechea. "Con él, el comando técnico Gonzalo (Godoy), Alejandro (Hohberg) y en general con todo, adaptarse fue muy fácil", aseguró.



Pero aún hay más. Bengoechea tuvo a Aguiar también en Peñarol y el 'Canario' alzó la voz para defenderlo y contar la hazaña que logró en Perú. "Pablo se fue de Peñarol en un momento que no debía. Nadie estuvo de acuerdo y el tiempo demostró que el problema no era él. Mira, aquí vino a un equipo al que le era complicado y hoy ganar tiene la primera parte ganada y la otra parte que la vamos a pelear a morir", señaló.



