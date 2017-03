Pablo Bengoechea: "Alianza Lima no tiene los cimientos para hacer 6 partidos buenos"

Pablo Bengoechea lamentó el empate de Alianza Lima con UTC en Matute por la séptima fecha del Torneo de Verano. Sin embargo, sostuvo que su equipo no puede hacer más porque no tiene aún una base sólida.



"Alianza Lima no tiene los cimientos para hacer 6 partidos buenos seguidos. Nos falta crecer mucho. Somos un equipo en proceso. Este recién fue nuestro sexto partido", señaló el 'Profe', quien agregó que su conjunto debe llegar al nivel deseado para el Apertura.

El uruguayo entiende el malestar de los aficionados de Alianza Lima, especialmente de los que van al estadio. "El hincha siempre tiene la razón. Cuando no se dan los resultados, se enojan. Eso lo tengo claro", apuntó.

NO PIDE UN NUEVE

Pablo Bengoechea aclaró que no tiene en sus planes traer un delantero centro porque el club no está en las condiciones de hacer un gasto. Aseguró que afrontará el torneo con los jugadores que ya tiene en esa posición.

"No es un tema de querer. ¿Quién le paga después? Alianza tiene problemas económicos para formar el plantel", puntualizó el charrúa.

