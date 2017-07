Pablo Bengoechea: "Alianza Lima depende de Cruzado, Aguiar, Ramírez y Vílchez para pelear el título"

Prefiere no admitirlo, pero está claro que la buena racha de resultados en Alianza Lima le cambió el rostro a Pablo Bengoechea. Tras un inicio irregular, ahora el ‘Profesor’ tiene a todos sus alumnos en la misma sintonía. Y los más destacados están en la volante.



En entrevista exclusiva con Depor, 'El Profesor' dejó en claro que mientras Luis Aguiar, ‘Cachito’ Ramírez, ‘Neka’ Vílchez y Rinaldo Cruzado muestren más progresos, los íntimos no se caerán. El técnico los respaldó siempre y ellos le responden ahora.

¿A qué se debe la mejoría en el Apertura?

Tengo la ventaja de conocer a la mayoría del plantel, ya que los dirigí en la selección. Saben cómo pienso y eso ayudó. Pero, ojo, somos los mismos que recibíamos críticas hace dos meses. Lo único que han cambiado son los resultados a favor.



¿Pero ahora tienen más variantes de juego?

No pienso así. Más bien creo que los triunfos hacen ver todo mejor. Hace meses empatamos 0-0 con Comerciantes Unidos, tuvimos variantes de sobra, pero no entró ninguna. Ante Rosario tuvimos menos variantes, y ganamos 4-1. Ahora, es mejor ganar así siempre.



¿Su equipo ya captó su idea?

Porque hubo mejoría individual de varios. Es difícil pedirle ritmo a jugadores que venían con escasa continuidad como Rinaldo Cruzado, ‘Neka’ Vílchez y Luis Aguiar. Con las fechas mejoraron su rendimiento y eso hace que se juegue mejor.



A propósito, ¿cuál fue su trabajo para mejorar el nivel de Luis Ramírez?

‘Cachito’ siempre jugó muy bien al fútbol, pero también fue muy criticado. Algo que no comparto, porque siempre mantuvo su nivel. Técnicamente es muy bueno, pero no tenía tanto gol. Por suerte, ahora convierte y eso da la sensación de que juega mejor.

Pero se lo ve más activo...

Es que siempre habíamos optado por extremos definidos y volantes internos. Ahora, liberamos a ‘Cachito’ para que, en ese desorden productivo, tengamos más opciones de llegar al arco. Es más fácil encontrarlo porque aparece en todo sector.



Además, a Cruzado lo respaldó a pesar de las críticas.

Pasa que el Cruzado que ven ahora no es el mismo que el de febrero. Pero hace meses sabíamos que es un buen futbolista, pero necesitaba estar en mejor forma.



¿Qué le parece el aporte de los jugadores Sub 20?

Ocurre algo que no es normal: Aldair Fuentes, Erinson Ramírez,Quevedo y Cotrina son habituales titulares en un plantel con experiencia. Los estamos llevando para que hagan una buena carrera.



Pablo Bengoechea, conferencia de prensa. (USI)

¿Cuál es la gran fortaleza de Alianza para ser campeón?

Tanto Cruzado, Aguiar, Ramírez y Vílchez marcan la diferencia. Si los cuatro se ponen a jugar, es más posible que Alianza juegue bien y pelee el título. Esa es mi apuesta: que tengan un buen torneo. Alianza depende de ellos. Igual, trato de sacarle lo mejor a cada uno. No puedo pretender que Vílchez haga lo que hace ‘Cachito’, ni viceversa.



¿El hincha se debe ilusionar?

Eso no es un ningún problema. Aunque estamos con los pies sobre la tierra porque el torneo todavía no terminó. El camino sigue siendo igual de difícil. No alcanza con lo que se hizo.



¿Cúanta tranquilidad le daría ganar el Apertura?

Por supuesto que daría tranquilidad. Es como tener guardado dinero en un banco y saber que en cualquier momento lo vas a utilizar. Ojalá se gane el Clausura y no se deba jugar una final. Pero sí, aspiramos a eso para no estar desesperados por conseguir el otro objetivo.

Pablo Bengoechea, conferencia de prensa parte 2

