Pablo Bengoechea: "Alianza Lima no depende del hincha, sino de los jugadores"

Alianza Lima comparte la punta del Torneo Apertura con UTC, Real Garcilaso y Sport Huancayo y es justamente a este último equipo al que debe recibir este domingo en Matute por la décima fecha. Pablo Bengoechea no se confía aunque parte como favorito.



"Estamos yendo partido a partido. Estamos en una buena ubicación y dependemos de nosotros. No somos de pensar que ya hemos ganado. Tenemos que estar a la altura. Yo voy partido a partido", comentó el técnico en conferencia de prensa.



Además, el DT criticó la actitud del hincha de Alianza Lima en los últimos partidos: "Quiere que a los 5 minutos el equipo vaya ganando con comodidad y eso no siempre es posible. Si el resultado no es favorable, comienzan a pifear al equipo, pero lo que queremos es que el futbolista piense que el hincha no juega. Si alienta, espectacular; pero si el ambiente afuera no es bueno, tenemos que seguir con el ritmo.



Agregó: "Los jugadores son los actores más importantes de esta película, dependemos de ellos para lograr el objetivo de este año. Ojalá todo el pueblo venga a apoyar a los muchachos, pero si eso no ocurre igual tenemos que salir a ganar".



El técnico confirmó que Óscar Vílchez y Kevin Quevedo serán bajas en Alianza Lima por lesión junto con Alexis Cossio por suspesión. "A excepción de los tres, tenemos el plantel a la orden. Miguel Araujo está recuperado.Es decisión mía si va a comenzar jugando".



Y analizó al rival: "Sport Huancayo ha hecho un buen Torneo de Verano y Apertura, por eso también están en las primeras posiciones. Es un equipo con mucha experiencia, con jugadores de mucha trayectoria. Saben manejar los partidos y tienen mucho la posesión de balón, vamos a ver si podemos hacer un buen encuentro".



